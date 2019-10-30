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/ Болезни и лечение

В Украине произошла новая вспышка вирусного гепатита: в больнице дети

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Среди учеников одной из школ Беляевского района Одесской области произошла вспышка заболевания на гепатит "А".

Об этом сообщается на сайте регионального отделения лабораторной службы. Отмечается, что случаи заболевания зарегистрировали на прошлой неделе в четырех детей.

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На Одесщине произошла вспышка вирусного гепатита

"АиФ"

У двух из них диагноз подтвердился клинико-биохимически.

"В очаге проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий по лабораторным контролем", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в общеобразовательной школе №7 города Чернигова зафиксировано 13 случаев заболевания вирусным гепатитом.

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Тема
гепатит
Место
Украина Одесса
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