В Украине предупредили о вспышке болезни "9 кругов ада": как уберечься

В Украине в этом году прогнозируют вспышку дифтерии. Инфекционисты называют ее "9 кругов ада" из-за возможных осложнений.

Это заболевание с высокой смертностью, из тысячи больных - умереть может каждый десятый, передает ТСН.

В Минздраве уверяют, что вакцина в Украине есть, всего завезли больше трех миллионов доз.

Дифтерия опасна осложнениями - поражает почки, сердце и нервную систему, единственная защита от нее - прививка. Однако, по данным Центра общественного здоровья, уровень вакцинации в Украине очень низкий.

"За 2018 год таких случаев было 10 всего. За предыдущие годы их было от 0 до 4. Это серьезный месседж для того, чтобы задуматься", - отметил гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

Иллюстрация Укринформ

Вакцинация от дифтерии и столбняка начинается с двух месяцев. Согласно календарю прививок - нужно получить 6 доз вакцины до 16 лет. Потом раз в десять лет нужно делать ревакцинацию. Если же в детстве вы не делали прививки, чтобы выработался иммунитет, сейчас придется ввести три дозы вакцины за полгода.

Болезнь передается воздушно-капельным путем. Поэтому, когда у кого-то диагностируют дифтерию, проверяют всех людей из его окружения. Возбудитель может оставаться даже на деньгах.

"Иммунитет антитоксический, он не устойчивый. Даже если вы и переболели дифтерией, это не означает, что вы не можете не заболеть повторно, если вы после того не вакцинировались, не прошли полный курс ревакцинации", - отметил врач-инфекционист Наталья Винник.

Последний раз эпидемия дифтерии бушевала в 1990-х годах. Тогда она всколыхнула весь мир. В Украине было зафиксировано 20 тысяч больных и около семи сотен смертей.

Чтобы уберечь себя - достаточно обратиться к своему семейному врачу, педиатру или терапевту.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховный суд Украины постановил не допускать невакцинированных детей в учебные заведения.

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