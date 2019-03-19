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/Болезни и лечение

В Украине обнаружили новую смертельную болезнь: кто в зоне риска и почему нет вакцин

1.8тЧитать материал на украинском

Вся территория Украины является неблагополучной по туляремии, диагноз которой недавно был зафиксирован в Сумской области. Вакцины для лечения в стране нет.

"Туляремия опасна. Но те случаи, которые были зафиксированы в Украине, протекали в наиболее легкой, бубонной форме. Инфекция подтверждается только в лаборатории, она есть на базе нашего "Центра Громадського здоровья" в Киеве или в областных лабораториях, которые берут первоначальные анализы, определяют наличие инфекции, а потом отправляют к нам, где окончательно ставится диагноз – есть туляремия или нет", - рассказал "КП" врач-эпидемиолог Юрий Новохатний.

По его словам, после развала СССР практически все заводы по производству вакцин, поставлявшие продукцию в Украину, остались в России и Узбекистане. После того, как торговые связи были разорваны, ситуация с вакцинами от туляремии заморозилась.

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"Для производства нужно длительное время. Если делать заказ, то за 3-4 года до того, как вакцины необходимо получить. В Минздраве работают над этим, пытаются через международные организации достать вакцины. Просто пока неизвестно, когда это случится", - отметил он.

Отметим, инфекция поражает лимфатическую систему, кожу, селезенку. У больного резко повышается температура до 38-40 градусов, увеличиваются лимфоузлы. Заразиться можно через воду или продукты, которые пометили грызуны, а также от насекомого, которое укусило больное животное, а потом – человека.

Туляремия

Туляремия

Medoblako

Возбудитель туляремии очень стойкий: в зерне и соломе бактерии живут до полугода при температуре ниже нуля, а от плюс 20 до 300°С - до 20 дней. В замороженном мясе возбудитель хранится до трех месяцев. Выживает туляремийная палочка и в охлажденном молоке и сливках.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Херсоне зафиксировано четыре случаязаражения редким видом паразитов, длина которых составила от 10 до 17 см.

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Юг Руси
Юг Руси
Даа.... Мозги у хахлов уже давно другая инфекция поразила! Ну а хули... Лепразорий!
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