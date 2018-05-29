В Украине не оказалось сыворотки от ботулизма

Несмотря на то, что за последний год от ботулизма в Украине умерли 10 человек, государство до сих пор не закупило сыворотку от этой болезни.

Об этом заявил генеральный директор госучреждения "Центр общественного здоровья МОЗ Украины" Владимир Курпита в интервью "РБК-Украина".

Он подчеркнул, что одним из важнейших методов лечения ботулизма является введение сыворотки, а не вакцины.

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"В этом очень важная разница. Вакцина - это микроорганизм или его часть, который позволяет организму человека сформировать иммунитет. Сыворотка - это уже готовое вещество, которое вводится человеку извне и убивает или токсины или микроорганизмы. Сейчас сыворотки в Украине нет. Единственным выходом является покупка за рубежом", - подчеркнул он.

По словам Курпиты, Украина, как и немало других стран, не имеет собственного производства сывороток от ботулизма. Раньше сыворотки закупали местные органы власти за счет средств областных бюджетов в России, а после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе закупки прекратились, и украинцы сами начали привозить сыворотку из-за границы.

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"И столкнулись с еще одной проблемой - европейские сыворотки не зарегистрированы в Украине, а это является обязательным условием для их использования у нас в стране. При этом европейским производителям сывороток невыгодно самостоятельно приходить на украинский рынок, регистрировать их в Украине и продавать. Связано это с тем, что в Украине очень небольшой рынок для этой продукции - сотня случаев ботулизма в год", - отметил Курпита.

В прошлом году Украина получила гуманитарную помощь в виде сыворотки от столбняка, укуса змей, дифтерии, но, к сожалению, от ботулизма сыворотку мы не смогли получить.

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"Я надеюсь, что сыворотка от ботулизма поступит в Украину в августе-сентябре. Пока в Украине будут консервировать в домашних условиях мясо или даже недостаточно промытые грибы, а также хранить эти продукты в неподходящих условиях, до тех пор в стране будет ботулизм. К сожалению, ботулизм нельзя определить на глаз, вкус или цвет. Это микроорганизм, который не портит продукты. По внешнему виду продукт может быть хорошего качества, но содержать токсины этого микроорганизма. Для своего развития ему не нужен кислород. Поэтому он может развиваться в консервации или в копчености. Для него это идеальная среда", - резюмировал Курпита.

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