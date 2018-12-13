В Украине началась эпидемия гриппа: зафиксирована первая смерть

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог.

За прошедшую неделю, с 3-го по 9-е декабря, заболели более 203 тысячи человек, в результате осложнений зафиксирован один летальный случай, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Показатель составляет 528,2 на 100 000 населения, что на 1,8% больше эпидпорога.

Более 67% заболевших - дети в возрасте до 17 лет, из-за чего во многих городах на карантин закрываются школы или отдельные классы.

В частности, эпидемические пороги превышены в областях: Харьковской - на 23%, в Житомирской, Сумской и Киевской - на 12%, в Донецкой - на 1,1%.

По данным Минздрава, был исследован 101 образец материалов от пациентов с подозрением на грипп, в 27 случаях определены РНК вирусов гриппа типа А.

С начала эпидсезона против гриппа вакцинировано 127 196 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину пришел опаснейший вид гриппа, который может вызвать отит и потерю слуха.

Также медики предупредили, что прием антибиотиков во время заболевания гриппом не является панацеей.