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/Болезни и лечение

В Украине началась эпидемия гриппа: зафиксирована первая смерть

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог.

За прошедшую неделю, с 3-го по 9-е декабря, заболели более 203 тысячи человек, в результате осложнений зафиксирован один летальный случай, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Показатель составляет 528,2 на 100 000 населения, что на 1,8% больше эпидпорога.

Более 67% заболевших - дети в возрасте до 17 лет, из-за чего во многих городах на карантин закрываются школы или отдельные классы.

В Украине началась эпидемия гриппа: зафиксирована первая смерть

В частности, эпидемические пороги превышены в областях: Харьковской - на 23%, в Житомирской, Сумской и Киевской - на 12%, в Донецкой - на 1,1%.

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По данным Минздрава, был исследован 101 образец материалов от пациентов с подозрением на грипп, в 27 случаях определены РНК вирусов гриппа типа А.

С начала эпидсезона против гриппа вакцинировано 127 196 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину пришел опаснейший вид гриппа, который может вызвать отит и потерю слуха.

Также медики предупредили, что прием антибиотиков во время заболевания гриппом не является панацеей.

Читайте все новости по теме "грипп" на OBOZREVATEL.

Тема
грипп
Место
Украина
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