В Украине массово вымирают мужчины: появились тревожные цифры

В Украине мужчины живут меньше женщин на 10 лет. Из-за образа жизни именно в нашей стране эта разница приобретает огромные размеры.

Как говорится в сюжете "ТСН", согласно статистике, мужчины в Украине живут в 67, а женщины до 77 (хотя мальчиков рождается всегда больше).

Так, уже в 50 лет на 10 женщин приходится 9 мужчин, в 60 – всего 7,5, а после 70 на 10 женщин остается чуть больше 5.

В Украине массово вымирают мужчины Иллюстрация

"У нас старость имеет женское лицо. Разрыв у нас между мужчинами и женщинами 10 лет. У развитых стран не более 5, а в некоторых странах 3-4", – говорят медики.

Главный фактор такого разрыва – это образ жизни. Мужчины больше пьют, курят, не обращаются к врачам, поясняют эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за проблем с диагностикой, экономии и отсутствия симптомов рак легких ежегодно уносит почти два миллиона жизней.В Украине эту болезнь в двух случаях из трех обнаруживают слишком поздно.

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