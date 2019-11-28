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/ Болезни и лечение

В Украине массово вымирают мужчины: появились тревожные цифры

9.3т
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В Украине мужчины живут меньше женщин на 10 лет. Из-за образа жизни именно в нашей стране эта разница приобретает огромные размеры.

Как говорится в сюжете "ТСН", согласно статистике, мужчины в Украине живут в 67, а женщины до 77 (хотя мальчиков рождается всегда больше).

Так, уже в 50 лет на 10 женщин приходится 9 мужчин, в 60 – всего 7,5, а после 70 на 10 женщин остается чуть больше 5.

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В Украине массово вымирают мужчины

В Украине массово вымирают мужчины

Иллюстрация

"У нас старость имеет женское лицо. Разрыв у нас между мужчинами и женщинами 10 лет. У развитых стран не более 5, а в некоторых странах 3-4", – говорят медики.

Главный фактор такого разрыва – это образ жизни. Мужчины больше пьют, курят, не обращаются к врачам, поясняют эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за проблем с диагностикой, экономии и отсутствия симптомов рак легких ежегодно уносит почти два миллиона жизней.В Украине эту болезнь в двух случаях из трех обнаруживают слишком поздно.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Украина
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Это ни что иное, как мужеукромор. Надо немедленно потребовать признания этого вида геноцида на официальном уровне во всём мире!
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Хо Хол
Хо Хол
причина в том, что уграинзге мир
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