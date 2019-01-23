В стране СНГ операции для больных раком сделали бесплатными

В Армении операции гражданам, болеющим раком, сделали бесплатными. Их стоимость обязуется полностью покрыть государство.

О нововведении 23 января объявил министр здравоохранения страны Арсен Торосян, сообщает "Радио Свобода".

"Раньше государство выплачивало лишь небольшую часть суммы, предназначенной для оплаты операции. Решено увеличить размер оплаты хирургического лечения злокачественных опухолей путем внедрения метода сооплаты. Отныне гражданам не придется платить за онкологические операции в медицинских учреждениях, работающих по госзаказу", — отметил армянский чиновник.

Торосян добавил, что так правительство Армении пытается снять с граждан хотя бы часть расходов на лечение тяжелого недуга.

Операция Pixabay

"В этом году у нас есть около 700 млн драмов (около $1,4 млн. — Ред.) на онкологические услуги, и мы должны решить, на что потратить эти 700 миллионов. В результате обсуждений мы пришли к выводу, что должны попытаться облегчить бремя граждан", — объяснил глава Минздрава Армении.

Он уточнил, что ранее Армения оплачивала очень небольшое количество онкологических операций, поэтому называть эту систему "гарантированной государством медицинской помощью" было нелогично.

Операция Pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, количество новых случаев заболевания раком в 2018 году в мире увеличилось до 18 миллионов. По прогнозам, в 2040 году этот показатель может вырасти до 30 миллионов. Различными формами рака болеет около миллиона украинцев, более 130 тыс. новых случаев регистрируются ежегодно.

В целом онкологические заболевания являются второй из основных причин смерти. По данным Всемирной организации здравоохранения, самыми распространенными видами рака являются рак легких, рак молочной железы, рак толстой и прямой кишки, рак предстательной железы (простаты), рак кожи и рак желудка.

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