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/ Болезни и лечение

Прилетела из Уханя: в США второй пациент заразился смертоносным китайским вирусом

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В городе Чикаго (США) в пятницу, 24 января, был подтвержден второй случай заражения коронавирусом nCoV.

Инфицированная 60-летняя женщина недавно приехала из китайского города Ухань, передает Reuters.

Ее диагноз подтвердил Центр по контролю и профилактике заболеваний. Чикагская администрация здравоохранения заявила, что пациентка не ездила на общественном транспорте, а ее симптомы не проявлялись во время перелета.

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Также сообщается, что результаты анализов 11 из 63 человек, находящихся под наблюдением в 22 американских штатах, дали отрицательный результат на заражение новым вирусом.

Центр по контролю и профилактике заболеваний считает, что непосредственная угроза для жителей США остается низкой.

В США второй пациент заразился смертоносным китайским вирусом

В США второй пациент заразился смертоносным китайским вирусом

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Китае уже 26 человек погибли в результате заражения смертельным коронавирусом 2019-nCoV. Количество инфицированных достигло 849.

  • В городе Ухань (Китай), где началось распространение смертельного коронавируса, объявили бессрочный карантин.

  • Также власти Китая отменили все спортивные соревнования как минимум до апреля из-за риска распространения смертельного заболевания.

  • Коронавирус 2019-nCoV присутствует в двух подвидах: MERS и SARS. Они различаются по первичным симптомам и могут приводить к вирусной пневмонии.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Здоровье Коронавирус 2019-nCoV
Место
США Чикаго
Теги
инфекция вирус
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