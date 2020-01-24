Прилетела из Уханя: в США второй пациент заразился смертоносным китайским вирусом

В городе Чикаго (США) в пятницу, 24 января, был подтвержден второй случай заражения коронавирусом nCoV.
Инфицированная 60-летняя женщина недавно приехала из китайского города Ухань, передает Reuters.
Ее диагноз подтвердил Центр по контролю и профилактике заболеваний. Чикагская администрация здравоохранения заявила, что пациентка не ездила на общественном транспорте, а ее симптомы не проявлялись во время перелета.
Также сообщается, что результаты анализов 11 из 63 человек, находящихся под наблюдением в 22 американских штатах, дали отрицательный результат на заражение новым вирусом.
Центр по контролю и профилактике заболеваний считает, что непосредственная угроза для жителей США остается низкой.
В США второй пациент заразился смертоносным китайским вирусом
Коллаж
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Китае уже 26 человек погибли в результате заражения смертельным коронавирусом 2019-nCoV. Количество инфицированных достигло 849.
В городе Ухань (Китай), где началось распространение смертельного коронавируса, объявили бессрочный карантин.
Также власти Китая отменили все спортивные соревнования как минимум до апреля из-за риска распространения смертельного заболевания.
Коронавирус 2019-nCoV присутствует в двух подвидах: MERS и SARS. Они различаются по первичным симптомам и могут приводить к вирусной пневмонии.
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