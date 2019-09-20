В Шотландии девочка перестала расти из-за необычного заболевания

В городе Алнесс (Шотландия) двухлетняя девочка перестала расти из-за болезни, которую доктора не смогли диагностировать.

Аделин Дэвидсон родилась в ноябре 2016 года. Через некое время у малышки обнаружили кишечную непроходимость и успешно провели операцию. Тогда ее состояние временно улучшилось, написала Lenta.ru со ссылкой на газету Daily Mirror.

Позже ее 25-летняя мать Стеф заметила, что дочь выглядит очень бледной. Женщина решила отвести девочку к врачу, но попасть на прием удалось только 5 февраля 2019 года. Врач провел анализ крови и предположил, что у ребенка лейкемия, но следующий осмотр не подтвердил это.

Больная девочка с матерью Аdelinebluesjourn/Lenta.ru

Ребенка перевели в более крупную больницу и провели ряд анализов, которые показали в организме низкий уровень тромбоцитов, эритроцитов и лейкоцитов. Именно из-за этого у малышки кожа стала бледной. У девочки была повышенная утомляемость, проблемы с дыханием и синяки на теле.

Затем, в марте, врачи пришли к выводу, что только некоторые из симптомов похожи на миелодисплазию, рак крови и нарушения работы костного мозга, но ни одно из заболеваний полностью не отражало состояние девочки.

Мать ребенка отметила, что из-за загадочной болезни организм ее дочери перестал развиваться, а ребенок выглядит гораздо младше своих сверстников.

"Но она хорошо держится. Даже когда ей становится плохо, она не подает виду. Она активная, веселая и красивая маленькая девочка. Болезнь не мешает ей наслаждаться жизнью", – сказала женщина.

Малышка критически нуждалась в пересадке костного мозга, но подходящего донора пока не нашли, ей регулярно переливали кровь, чтобы продлить жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 11 июля, в штате Уттар-Прадеш (Индия) родилась "трехголовая" девочка, страдающая редкой болезнью.

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