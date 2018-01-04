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Болезни и лечение

В Одессе детям запретили посещать школы и детсады без прививок

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Из-за вспышки кори в Одессе непривитым детям запретили посещать школы и детские сады, чтобы не допускать новую эпидемию в коллективах.

Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского горсовета, передает пресс-служба ведомства.

"В настоящее время школьники находятся на зимних каникулах. Медики рекомендуют родителям не привитых от кори детей использовать это время для проведения иммунизации и обеспечения эффективной защиты детей от кори. Вакцина КПК "Приорикс" производства Бельгии от кори, паротита и краснухи имеется во всех детских поликлиниках Одессы", – сказано в сообщении.

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Согласно данным мониторинга инфекционной заболеваемости, по состоянию на 22 декабря 2017 года диагноз "корь" был подтвержден у 597 одесситов, из которых 373 — оказались дети.

27 декабря того же года в Одессе были зарегистрированы 12 вспышек данного заболевания. Два случая –в организованных детских коллективах, где воспитанники не были привитыми.

"Для создания коллективного иммунитета от кори охват профилактическими прививками должен достигать 95%", — отметили в комитете.

Как сообщал "Обозреватель", в Запорожской области также были зарегистрированы случаи заболевания корью в декабре.

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Темы
Медицинская реформаВакцинация в УкраинеВакцинация
Место
УкраинаОдесса
Объект
болезнь
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