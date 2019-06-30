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/Болезни и лечение

В Минздраве раскрыли чудовищные масштабы наркомании в Украине

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В Украине только по официальным данным почти миллион человек употребляют наркотики, однако реальные цифры намного выше.

Об этом рассказал в эфире ObozTV директор центра психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Минздрава Украины Сергей Шум. По его словам, статистику нельзя считать достоверной, поскольку наркозависимые обычно не обращаются к специалистам.

По словам Шума, официальная статистика учитывает тех наркоманов, которые впервые обратились за помощью, и тех, кто постоянно пребывает на учете. В 2018 году таких людей насчитывался почти миллион.

"К сожалению, увеличивается количество потребителей. Это связано с тем, что Украину сегодня захлестнули так называемые аналоги наркотических средств – новые наркотические вещества. Постоянно преступники совершенствуют свои практики, продуцируют новые вещества, с которыми мы не можем бороться. Не могут своевременно реагировать даже наши коллеги из Национальной полиции, поскольку это вещество является новым, его нет в перечне запрещенных. Нельзя человека даже к уголовной ответственности никоим образом привлечь", – отметил он.

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"С другой стороны – вопрос относительно отравлений и смертей. Это опасные вещества, свойства которых не знают ни те, кто покупает, ни те, кто продают. От них могут быть у людей очень большие проблемы", – подчеркнул представитель Минздрава.

В Минздраве раскрыли чудовищные масштабы наркомании в Украине

xczm.org

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Минздрава, в Украине 346 тысяч человек, среди которых молодые люди трудоспособного возраста, употребляют тяжелые наркотики внутривенно.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Сергей Шум
Место
Украина
Теги
наркотикиМинистерство здравоохранения
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Маленькая стайка шакалья из рассеи уже воет. Менты паРРашные на службе! Быд.ло-тролли такие уебаны...
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Z Bazin Jozin
Z Bazin Jozin
і на цьому фоні Супрун ще "протягує" легалізацію маріхуани.
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Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
Навоз курите.....на героин у вас нет денег
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