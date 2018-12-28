Лечение простаты за 10 минут: в Израили придумали революционный метод

В Израиле разработали устройство, которое позволяет уменьшить простату и наладить мочеиспускание у мужчин без операции всего за 10 минут.

Этот стартап может помочь тысячам больным аденомой простаты (научное название — гиперплазия предстательной железы), сообщают "Вести Израиля".

Под мочевым пузырем у мужчины находится простата, которая помогает вырабатывать сперму. С возрастом она начинает нарастать из-за того, что через ее центр проходит мочеиспускательный канал. Таким образом она мешает мочевыделению.

Доктор моет руки

Как пишет издание, новое устройство представляет собой стент в виде бабочки. Он приподнимает простату и поддерживает ее, так, чтобы уменьшилось давление на уретру. Данное изобретение также имеет небольшие размеры и не контактирует с мочой. Его можно извлечь в любой момент и без последствий.

Впервые успешную процедуру провели в израильской больнице "Зив" в Цфате. После установки и непродолжительного наблюдения больных отпустили домой. По словам врачей, пациенты не ощущали присутствия стента в уретре и не страдали от болей или дискомфорта.

Как добавляет медиа, эта процедура не подходит людям, которые уже перенесли операции на простате,а также при гипертрофии средней доли железы.

По информации издания, примерно 40% мужчин старше 50 лет сталкиваются с увеличением простаты, а в возрастной группе "за 60" показатель равен более 70%. Ранее врачи традиционно лечили таблетками, но они работают не всегда. Тогда медики устанавливают катетер, который отводит мочу. Однако катетеры забиваются, вызывают кровотечения и болевые ощущения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из США нашли новый метод лечения рака простаты. Развитие смертельно опасного рака простаты можно остановить с помощью особого штамма сальмонеллы.