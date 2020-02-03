Навоз и моча против коронавируса: в Индии предложили "ноу-хау" для борьбы со смертельной болезнью

В Индии предложили бороться с коронавирусом экскрементами животных – мочой и навозом коров, которые являются священными в этой стране.

Как пишет IndiaTV, такую инициативу озвучил лидер индусского движения Махасабхи Свами Чакрапани Махарадж. По его мнению, коровья моча и навоз могут быть использованы для лечения новой смертельной болезни, один случай которой уже был зафиксирован на территории Индии.

Коронавирус в Индии предложили лечить навозом

Кроме того, Махарадж анонсировал проведение специального ритуала ягна, чтобы "убить новый коронавирус и положить конец его воздействию на мир".

"Потребление коровьей мочи и коровьего навоза остановит действие инфекционного коронавируса. Человек, который повторяет Ом Намах Шивай и наносит коровий навоз на тело, будет спасен. Скоро будет проведен специальный ритуал ягна, чтобы убить коронавирус", – сказал лидер Махасабхи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

число жертв смертельного коронавируса 2019-nCoV по состоянию на утро 3 февраля достигло 362 человек. В Китае погибли 361, еще один – на Филиппинах. Всего за сутки смертельная болезнь убила 57 человек.

Вспышка 2019-nCoV могла произойти после того, как при загадочных обстоятельствах вирусы из канадской лаборатории NML оказались в Китае. Утечка произошла в марте 2019 года.

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