"Оторвали" голову: в Херсоне случилось страшное ЧП с женщиной в больнице

В Херсоне врачам пришлось провести сложнейшую операцию женщине, которой "оторвали" голову в одной из частных клиник, где она лечила остеохондроз.

Как пишут "Факты", в течение двух месяцев шарлатаны проводили ей "терапию", которая заключалась в регулярном растяжении шейного отдела. В итоге 69-летняя пациентка оказалась на операционном столе с переломами двух шейных позвонков и разрывами связок.

Спасать пациентку пришлось нейрохирургам из Херсонской областной клинической больницы. МРТ подтвердило, что у женщины были сломаны первый и второй шейные позвонки и разорваны связки, которыми голова крепится к верхнешейному отделу позвоночника.

"Жизнь пациентки буквально висела на волоске. В любую минуту могло произойти смещение зубовидного отростка второго шейного позвонка с повреждением жизненно-важных центров ствола головного мозга", – рассказывают врачи.

Операция Pixabay

По их словам, остеопороз у пациентки не позволял надеяться на удачное сживление позвоночника с минимальным вмешательством. Поэтому женщине была проведена двухэтапная операция. На первом этапе были вправлены вывихнутые позвонки, ствол головного мозга и спинной мозг освободили от компрессии. На втором этапе были вживлены титановые конструкции. В ходе операции титановыми системами было зафиксировано правильное положение головы по отношению к позвоночнику и предотвращено повреждение спинного и головного мозга.

Операция прошла успешно, уже на следующий день женщина была в состоянии привстать, а через 12 дней при выписке из отделения могла свободно ходить. Сейчас пациентка проходит дальнейшую реабилитацию по месту жительства.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году группа медиков, которые готовятся к пересадке человеческой головы, опубликовали фото срастающихся нейронов спинного мозга мышей, что считалось невозможным.

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