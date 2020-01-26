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В "Борисполе" начали проверять пассажиров из-за коронавируса. Видео из самолета

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С 26 января в аэропорту "Борисполь" начался температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая для предотвращения распространения смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV.

В сеть попало видео из самолета, на котором можно увидеть проверку пассажиров. Ролик был опубликован на YouTube-канале ТТ Новости.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что специалисты санитарно-карантинного подразделения сейчас уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами.

В "Борисполе" начали проверять пассажиров из-за коронавируса

В "Борисполе" начали проверять пассажиров из-за коронавируса

Кадр из видео

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Как смертельный коронавирус распространяется по миру: опубликована карта

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Представители Министерства здравоохранения Украины заявили, что в стране были зафиксированы три подозрения на заражение новым смертельным коронавирусом из Китая.

  • Ведущий врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская допустила, что коронавирус может передаваться через предметы, в частности, посредством пересылки AliExpress.

  • Китайские ученые определили, как коронавирус передается человеку. Там выяснили, что он является гибридом вирусов змеи и летучей мыши.

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Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Украина Киев
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