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/Болезни и лечение

Уже убивает людей: врачи назвали симптомы неизвестного смертельного вируса

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Власти Боливии объявили о появлении в своей стране смертельно опасного вируса, который пока не удается идентифицировать.

По данным, которые на конец вторника, 2 июля, привела министр здравоохранения Боливии Габриела Монтаньо, с подозрением на новое неизвестное заболевание госпитализированы пять человек, один инфицированный уже скончался, передает ТАСС.

"У нас есть еще три пациента с подозрением, помимо двух первых — врачей. Эти трое госпитализированы в то же инфекционное отделение, в котором оказывается помощь первым заболевшим", — уточнила глава минздрава на пресс-конференции.

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То, что новый вирус несет летальную угрозу, стало понятно после того, как скончалась врач-практикант, которая, как предполагается, заразилась при посещении пациента в городе Каранави департамента Ла-Пас. Позднее заболели еще двое медиков, которые общались с умершей.

Результаты анализов исключили вероятность того, что они заболели лихорадками денге, чикунгунья или другими известными вирусами, подчеркнула Габриела Монтаньо.

На сегодня известно, что инкубационный период нового вируса может варьироваться от 7 до 21 дня. Характерными симптомами вызванного им заболевания становятся повышенная температура, головная боль, а также боль в мышцах и животе.

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В настоящее время все пациенты с подозрением на новую неизвестную болезнь госпитализированы в одну из больниц Ла-Паса. Их поместили в изолированные палаты со строго ограниченным доступом. Лечащим врачам запрещено приближаться к этим пациентам ближе, чем на полтора метра. Медикам предписано менять халаты после каждого посещения больных и использовать две пары латексных перчаток.

Минздрав Боливии пока рассчитывает справиться с угрозой своими силами, однако обратился в Панамериканскую организацию здравоохранения с просьбой прислать в страну специалистов, которые могут помочь в идентификации вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее доктор предупредил украинцев об опасном вирусе, который вызывает рак.

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