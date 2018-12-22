Уже с 1 января: в работу украинских аптек внесут важные изменения

В Украине с 1 января 2019 года в аптеки можно будет возвращать неиспользованные лекарственные средства.

Как передает "Укринформ", об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун журналистам в Киеве. Она отметила, что процесс возврата препаратов будет контролироваться Гослекслужбой.

"С 1 января 2019 года каждый украинец сможет возвращать в аптеки лекарства. Когда аптека будет получать возвращенные лекарства, она должна проверить, не были ли они открыты, что они не были использованы, что не была повреждена упаковка. Тогда это не несет никакой угрозы и лекарства могут быть возвращены", — рассказала Супрун.

"Мы делаем изменения в организации работы Гослекслужбы. Это — центральный орган исполнительной власти. Мы предоставляем ему больше полномочий в отношении инспекции. Региональные отделения Гослекслужбы будут инспектировать аптечные учреждения", — добавила она.

Ульяна Супрун РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появились первые роботизированные аптеки, благодаря чему гражданам больше не нужно стоять в долгой очереди.