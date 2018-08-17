"Уничтожить незамедлительно!" В Украине запретили популярное лекарство для крови

В Украине запретили продажу антитромботического препарата "ТРОМБО ААС", который используется при нарушениях нормы сворачиваемости крови. Такое решение было принято из-за его несоответствия требованиям украинского законодательства.

Теперь все аптеки, закупившие определенную серию этого лекарства, должны уничтожить ее или вернуть производителю. Соответствующий приказ опубликовали в Государственной службе Украины по медицинским средствам и контролю за наркотиками.

"Нужно незамедлительно после получения этого распоряжения проверить наличие лекарственного средства "ТРОМБО ААС" серии 8С251А и принять меры относительно его уничтожения или возврата поставщику", ― указано в документе.

Отметим, что производителем этого препарата является австрийская компания "Г.Л. Фарма".

Как писал OBOZREVATEL, в августе в Украине запретили два популярных лекарства, которые применяются при заболеваниях костей и крови.