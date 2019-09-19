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Умрет 80 млн человек за два дня: ученые забили тревогу из-за болезни Х

1.1т Читать материал на украинском

Землю может охватить страшная вспышка гриппоподобной болезни, которая убьет 80 млн человек по всему миру менее, чем за два дня.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. Ученые предоставили отчет и заявили о реальной угрозе.

При этом глобальный совет по мониторингу готовности (GPMB) сегодня заявил, что мир сейчас находится под "острым риском" пандемий.

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Человечеству угрожает новая пандемия

"Угроза распространения пандемии по всему земному шару реальна. Быстроразвивающийся патоген способен убивать десятки миллионов людей, разрушать экономику и дестабилизировать национальную безопасность", – заверили ученые.

В докладе говорится, что, поскольку мир стал более взаимосвязанным, смертельный патоген может распространиться по всему миру в течение 36-50 часов. В то же время неизвестный вирус-убийца может уничтожить почти 5% мировой экономики и привести к социальному хаосу.

Также ученые заявили, что сегодня миру все труднее справляться с эпидемическими вирусными заболеваниями, такими как лихорадка Эбола, грипп и атипичная пневмония. В случае пандемии многие национальные системы здравоохранения, особенно в бедных странах, рухнут.

Умрет 80 млн человек за два дня: ученые забили тревогу из-за болезни Х

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВОЗ созвала экстренное заседание из-за вируса Зика.

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