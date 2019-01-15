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/Болезни и лечение

Умерли беременная и дети: в Украине назвали количество жертв гриппа

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В Украине с начала эпидсезона от гриппа уже умерло 19 человек.

Среди них - беременная женщина и трое детей, сообщила в эфире "Прямого" заведующая отделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья МОЗ Украины Оксана Артемчук.

"Дети были на каникулах, они вернулись к учебному процессу с понедельника, поэтому со следующей недели мы среди детей будем видеть рост заболеваний гриппом и ОРВИ", - заявила представитель Минздрава.

Грипп в Украине

Грипп в Украине

shutterstock.com

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По ее словам, эпидемические пороги в Украине в целом не превышены.

"Наоборот, мы находимся ниже порога, это хорошо. Однако в некоторых регионах, а именно в Житомирской, Сумской, Одесской областях, эпидемические пороги превышены. Именно в этих областях эпидемический уровень заболеваемости. Больше всего – это Житомирская область", - отметила Артемчук.

Она также отметила, что вакцинацию от гриппа прошло лишь 0,4% населения Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму обнаружена вспышка свиного и птичьего гриппа.

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Тема
грипп
Место
Украина
Тег
грипп
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