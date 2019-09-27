Украину "накроют" четыре опасных вируса гриппа: что известно

В течение эпидемического сезона 2019-2020 годов в Северном полушарии будут циркулировать четыре вируса гриппа, в том числе два типа А – Brisbane и Kansas, и столько же типа В – Colorado и Phuket.

Об этом говорится в ответе Центра общественного здоровья на запрос "Укринформа". Самыми опасными являются именно вирусы гриппа типа А. Они могут привести к осложнениям – энцефалиту, пневмонии, отиту и ряду других воспалительных процессов.

"По расчетам ВОЗ, в течение нового эпидемического сезона в Северном полушарии будут циркулировать вирусы гриппа типа A (Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09, Kansas/14/2017 (H3N2)) и вирусы гриппа типа B (Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87), Phuket/3073/2013). Эти штаммы уже циркулировали ранее и известны для украинских медиков", – сообщили сотрудники ЦОС.

Украину "накроют" четыре опасных вируса гриппа

В Украину доставили 103 550 доз вакцин, которые начали проходить этап контроля качества и безопасности в Гослекслужбе. Ориентировочная дата окончания этого процесса – 1 октября. Вакцины поступят в продажу сразу после завершения контроля, а приобрести их можно будет в больницах и аптеках.

Всего планируется доставка 500 тысяч доз вакцин против гриппа. Пока поступили вакцины производства Франции ("Санофи Пастер") и Кореи ("Грин Кросс Корпорейшн").

Так, в течение эпидемического сезона 2018-2019 годов (01.10.2018 – 19.05.2019) в Украине гриппом и ОРВИ переболело 5,4 млн человек, 65,3% из которых – дети до 17 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в новом эпидемсезоне украинцев ожидает грипп А/H3N2 (Сингапур) и грипп группы В, а также активация кори и дифтерии.

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