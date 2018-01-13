Украину атакуют смертельные вирусы: опубликован список

Чуть ли не каждый год Украину охватывает эпидемия гриппа, кроме того, происходят вспышки более редких заболеваний, а некоторые эпидемии продолжаются "хронически".

В начале 2018 года украинцев напугала вспышка кори в разных городах страны, уже унесшая жизни не менее пяти человек в Одессе. Эта ситуация разоблачила проблему с низким уровнем вакцинации детей в Украине и указала, насколько важно заранее принимать профилактические меры и обезопасить себя и своих детей от болезней.

ТСН предлагает вспомнить эпидемию и эпидемиологические вспышки, которые происходили в течение нескольких последних лет в Украине.

Корь

Уровень заболеваемости корью начал повышаться еще в 2017 году. И уже тогда, в мае, в Минздраве говорили, что это было прогнозируемо. Чиновники озвучили две причины: низкий охват профилактическими прививками детей и цикличность этого заболевания.

"За последние 15 лет фиксировали три эпидемических подъема кори с периодическими циклами в 5-6 лет: в 2001, 2006 и 2012 годах. В эти годы заболеваемость росла в десятки и сотни раз", - говорится в сообщении Минздрава.

В начале 2018 ситуация стала еще более критической. Из-за вспышки кори в Одессе продлили каникулы на неделю, а в Киеве вообще планируют не пускать в школу детей, не имеющих прививки от кори. Большинство из тех, кто заболел, не были вакцинированы.

Специфического лечения от кори нет. Единственным средством профилактики и защиты от болезни пока остается вакцинация. Поэтому родителей призывают как можно быстрее прививать своего ребенка.

По данным Минздрава, вакцины сейчас достаточно. В случае отсутствия соответствующих медикаментов в местных больницах гражданам следует обращаться в областные.

Вирус Коксаки

В Луцке 8-месячный ребенок переболел вирусом Коксаки. Виновницей тогда называли Турцию, из которой отдыхающие привезли вирус в Украину. Однако в Сети появлялись сообщения и от тех украинцев, которые заразились в местных водоемах. В Минздраве уверяли, что никакой эпидемии в Украине нет, а врач Анна Горбань, заместитель директора частной клиники по вопросам педиатрии отметила, что истерия вокруг вируса Коксаки не имеет под собой реальных оснований и вероятно была вызвана тем, что отдельные случаи заболевания вынесли в соцсети и были подхвачены СМИ.

По словам врача, этот вирус носит сезонный характер. "Какое-то количество детей за год, за два переболеет, а затем некоторое время этот вирус будет реже встречаться. Это естественное колебание активности вирусов, которые случаются раз в 4-5 лет. Это норма", - отметила Горбань.

Свиной грипп

Зимой 2016 года в Украине бушевал свиной грипп. Эпидемию официально объявили в конце января. По состоянию на февраль переболело более 3 млн человек, от осложнений умерло более 200 человек.

Самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация. Также медики советуют избегать близкого контакта с больным, тщательно мыть руки, проветривать и дезинфицировать помещения.

Также в Минздраве перечислили симптомы гриппа, которые нельзя игнорировать, ведь под угрозой - жизнь больного. В случае появления таких симптомов нужно вызвать "скорую" или срочно обратиться в больницу:

- лицо стало очень бледным или появилось посинение;

- трудно дышать;

- температура не спадает в течение долгого времени;

- многократная рвота и испражнения;

- нарушение сознания - чрезмерная сонливость или возбуждение;

- боль в грудной клетке;

- появились примеси крови в мокроте;

- показатели артериального давления ниже нормы.

Менингококк

В 2017 году сложилась напряженная ситуация с заболеванием менингококковой инфекцией. И нынешние цифры смертельных случаев значительно выше прошлогодних.

Менингококк - одна из нескольких видов бактерий, которые приводят к развитию бактериального менингита, одного из самых опасных видов этой болезни. Он характеризуется неотложным состоянием и высоким риском смерти. Смерть может наступить в течение нескольких часов.

Полиомиелит

В сентябре 2015 появилось тревожное сообщение об эпидемии полиомиелита в Украине.

Полиомиелит - это острое инфекционное заболевание, которое вызывает поражение нервной системы. 10% больных могут остаться тяжелыми инвалидами, а в 1-2% заболевание имеет летальный исход, ведь из-за поражения нервов может наступить спазм дыхательных путей или сердца.

Украина еще в 2002 году была признана страной, свободной от полиомиелита. Однако в августе 2015 года полиомиелит зафиксировали у двух детей на Закарпатье: мальчика четырех лет и 10-месячной девочки.

В украинском офисе ВОЗ заговорили об эпидемии. Появилась угроза того, что из-за этой вспышки Украина может оказаться в мировой изоляции и с перекрытой границей.

Больные дети не имели прививок от полиомиелита. В Минздраве тогда признали, что вакцин не хватает. А низкий уровень иммунизации населения создавал опасность новых вспышек инфекции.

Тем не менее, больше подобных случаев заболеваемости не произошло. Поэтому в апреле 2016 года, в ВОЗ заявили, что "передача вируса полиомиелита в Украине вероятнее всего прекратилась".

Инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что у детей из Закарпатья возникло вялое поражения нервной системы. Возможно, оно было вызвано видоизмененным вакцинным штаммом вируса. К тому же, у детей не было острого паралича с последствиями, которые обычно остаются после полиомиелита.

Примечательно, что отличить полиомиелит от обычного ОРВИ практически невозможно, а лечение по сути не существует, оно направлено лишь на снятие симптомов и поддержку организма. Сегодня человечество имеет только вакцину от полиомиелита, которая может предотвратить заболевание.

Больше всего от полиомиелита страдают дети от рождения и до 4-5 лет, реже - дети до 10 лет. Взрослые могут быть переносчиками заболевания, а могут и серьезно переболеть.

ВИЧ / СПИД

С 2014 года в Украине значительно увеличилось количество новых случаев ВИЧ-инфекции. Как сообщили в Фонде "АнтиСПИД", рост эпидемии ВИЧ / СПИДа произошел на фоне обвала рынка презервативов.

В связи с ухудшением экономической ситуации украинцы все чаще отказываются от приобретения презервативов. По данным крупнейших поставщиков презервативов 2014 года в среднем украинцы купили на 10% меньше средств защиты от инфекций, передающихся половым путем, чем в 2013 году.

Несмотря на то, что в дальнейшем пик заболеваемости СПИДом снизился, в 2016 году в Минздраве отмечали, что Украина все равно остается лидером в Европе по масштабам распространения ВИЧ-инфекции.

Сейчас есть два вида деятельности по остановке распространения эпидемии - работа с группами риска и работа с общим населением, включая проведение просветительской работы с подростками об угрозах ВИЧ-инфекции, а также о способах предотвращения заражения.

На инфографике ниже приведены общие советы по профилактике заболевания вирусами.

Как ранее сообщал "МедОбоз", врач-инфекционист Елена Луцкая ответила на главные вопросы, касающиеся вспышки кори в Украине.