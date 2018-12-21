Украину атаковал грипп-убийца: врач дала важные советы

В Украину пришел опасный грипп, который уже унес жизни двух людей. Заслуженный врач Украины, врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, как защититься от болезни.

"У всех групп А грипп был подтвержден быстрыми тестами, клиническая картина соответствовала диагнозу. Все из группы риска — сахарный диабет, один был впервые выявленный. У всех позднее обращение — после пятого дня болезни. Больные постоянно поступают", — написала она в Facebook.

Анализируя истории поступающих больных, Голубовская обратила внимание на важные моменты, связанные с ведением гриппа в период роста заболеваемости, а именно:

1. Помните, что грипп может из нетяжелого стать тяжелым в любой момент и в любого больного, но особенно — у групп риска, поэтому их лучше наблюдать в динамике.

2. Ожидаемые группы риска в этом году, помимо хорошо известных (сахарнай диабет, избыточная масса тела и т. д.), дети до 2-х лет и взрослые старше 65 лет.

3. Для верификации диагноза, решения вопроса о специфической терапии можно пользоваться быстрыми тестами как на первичном уровне, так и в клинике. Однако отрицательный результат этого исследования не является исключением диагноза.

"АиФ"

4. Раннее назначение противовирусных препаратов снижает риск не только осложнений, но и частоту госпитализаций. Раннее — это первые сутки. Из этого следует следующий вывод — пациентам, особенно из групп риска, необходимо обращаться за помощью в первый день болезни.

5. Из противовирусных препаратов у нас в стране доступен пока озельтамивир, никакие другие лекарственные средства с противовирусной активностью не должны заменять его применение. Резистентность к этому препарату очень низкая.

6. Озельтамивир совсем не обязательно всем подряд назначать, но группам риска — обязательно.

7. К Ремантадину большинство штаммов вируса гриппа устойчивы, поэтому его нецелесообразно применять ни для лечения гриппа, ни для профилактики.

Врач отметила, что основное самое тяжелое осложнение сегодняшнего гриппа — тяжелые внегоспитальные вторичные пневмонии.

"Вакцинироваться еще можно и нужно, но вакцинальный статус не должен влиять на диагноз, учитывая тот факт, что прививка полностью не предотвращает заболевание. Ведение таких больных, особенно из групп риска, должно соответствовать общим рекомендациям", — добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харьковской области грипп стал причиной смерти 9-летней девочки — она скончалась по дороге в больницу в автомобиле скорой помощи.