Украинка начала гнить заживо после укола: шокирующие фото 18+

Жительница Херсонской области Ольга Хребтова пострадала после укола от аллергии – ее тело начало гнить заживо.

Об этом идет речь в материале местного издания khersondaily.

Отмечается, что в августе 2018 года в сельской амбулатории, где живет мать двоих детей, ей сделали укол в ягодицу от аллергии. Вскоре на месте введения иглы после переохлаждения возникло воспаление.

Украинка начала гнить заживо после укола apteka-v.com

Хирург районной поликлиники решил, что это обычный абсцесс и назначил мазь Вишневского. Поскольку такой метод не помог, воспаление вскрыли и отправили пациентку домой. После этого женщина перенесла еще несколько хирургических вмешательств, которые, однако, не принесли положительного результата.

В июне 2019 года молодой женщине поставили диагноз "рецидивный панникулит Веберат-Крисчена" – редкое и малоизученое заболевание, из-за которого происходит некроз подкожных тканей.

Украинка начала гнить заживо после укола khersondaily

Вскоре на теле Ольги появились и новые очаги воспаления – на спине и груди. Женщина вынуждена постоянно принимать кортикостероиды, поскольку температура ее тела не опускается ниже 38 градусов. Кроме того, ее мучат постоянные судороги конечностей.

Отмечается, что за год Ольге фактически отрезали ягодицы. Помочь местные врачи не могут. Кроме того, отказали ей и в участии в программе "Я соромлюсь свого тіла". Знакомые Ольги обратились к украинцам за помощью, обнародовав подтверждающие медицинские документы.

Внимание! Фото не для слабонервных

Украинка начала гнить заживо после укола khersondaily

Украинка начала гнить заживо после укола khersondaily

Украинка начала гнить заживо после укола khersondaily

Украинка начала гнить заживо после укола khersondaily

Украинка начала гнить заживо после укола khersondaily

Украинка начала гнить заживо после укола khersondaily

Украинка начала гнить заживо после укола khersondaily

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