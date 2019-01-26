Украине грозит эпидемия кори: врач рассказал, к чему готовиться

В случае объявления эпидемии кори в Украине проведут тотальную вакцинацию. Для этого понадобится закупка крайне дорогостоящей зарубежной вакцины.
Об этом в эфире ObozTV член Ассоциации семейных врачей Киева Юрий Зинчук. Он подчеркнул, что первыми под волну прививок попадут те, кто страдает сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хроническим бронхитом и сердечно-легочной недостаточностью.
"Потому что корь осложняется вирусной пневмонией, от которой нет специфического лечения. И часто люди умирают в данной ситуации", – подчеркнул Зинчук.
"И нужно разобщение людей. Миграционные процессы. Нужно запрещать людям собираться на массовые мероприятия: концерты, стадионы и т.д. И вакцинация. Если не вакцинировать – мы не спасемся. Те, кто общаются с массами людей – медики, учителя, продавцы... их нужно просто прививать. Вакцинация – это единственный выход", – подвел итог врач.
OBOZREVATEL отслеживает эпидемиологическую ситуацию в Украине:
Только за третью неделю 2019 года корью в Украине заболели еще 3 450 человек.
Вспышку заболевания зафиксировали под Одессой.
Массово корью заболели младенцы во Львове.
Объявить эпидемию кори в Украине могут уже 25 января. Об этом сообщили в Минздраве.
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