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/Болезни и лечение

Украине грозит эпидемия кори: врач рассказал, к чему готовиться

1.7тЧитать материал на украинском

В случае объявления эпидемии кори в Украине проведут тотальную вакцинацию. Для этого понадобится закупка крайне дорогостоящей зарубежной вакцины.

Об этом в эфире ObozTV член Ассоциации семейных врачей Киева Юрий Зинчук. Он подчеркнул, что первыми под волну прививок попадут те, кто страдает сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хроническим бронхитом и сердечно-легочной недостаточностью.

"Потому что корь осложняется вирусной пневмонией, от которой нет специфического лечения. И часто люди умирают в данной ситуации", – подчеркнул Зинчук.

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"И нужно разобщение людей. Миграционные процессы. Нужно запрещать людям собираться на массовые мероприятия: концерты, стадионы и т.д. И вакцинация. Если не вакцинировать – мы не спасемся. Те, кто общаются с массами людей – медики, учителя, продавцы... их нужно просто прививать. Вакцинация – это единственный выход", – подвел итог врач.

Украине грозит эпидемия кори: врач рассказал, к чему готовиться

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЗдоровье
Персона
Юрий Зинчук
Место
Украина
Теги
Украинаэпидемия кори корьздоровье
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Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Да ни к чему готовится. Пора уже переходить к традиционной старинной философии: "Бог дал, Бог взял". И к тому же каждый гражданин Дуркаины должен осознавать, что каждый подохший украинец приносит пользу цивилизованным людям и должен гордится этим.
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