Украине грозит эпидемия кори: врач рассказал, к чему готовиться

В случае объявления эпидемии кори в Украине проведут тотальную вакцинацию. Для этого понадобится закупка крайне дорогостоящей зарубежной вакцины.

Об этом в эфире ObozTV член Ассоциации семейных врачей Киева Юрий Зинчук. Он подчеркнул, что первыми под волну прививок попадут те, кто страдает сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хроническим бронхитом и сердечно-легочной недостаточностью.

"Потому что корь осложняется вирусной пневмонией, от которой нет специфического лечения. И часто люди умирают в данной ситуации", – подчеркнул Зинчук.

"И нужно разобщение людей. Миграционные процессы. Нужно запрещать людям собираться на массовые мероприятия: концерты, стадионы и т.д. И вакцинация. Если не вакцинировать – мы не спасемся. Те, кто общаются с массами людей – медики, учителя, продавцы... их нужно просто прививать. Вакцинация – это единственный выход", – подвел итог врач.

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