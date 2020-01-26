Угроза коронавируса: в СНБО сделали заявление по ситуации в Украине

В Украине реализуются плановые мероприятия по недопущению распространения коронавируса в страну.

Об этом заявили в Совете национальной безопасности и обороны Украины. По состоянию на 26 января проблемных ситуаций, связанных с распространением коронавируса в Украине, не обнаружено, ситуация полностью контролируется.

Оперативная группа при аппарате СНБО осуществляет круглосуточный мониторинг и анализ ситуации по распространению нового коронавируса с 20 января.

Алексей Данилов пресс-служба СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что мониторинг распространения нового коронавируса (2019-n-CoV) касается стран Азии (прежде всего Китая), Европы, США и стран СНГ, с которыми Украина имеет общую границу.

В СНБО уточнили, что инфекционные профильные медицинские учреждения готовы предоставить соответствующую помощь гражданам в случае необходимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, смертельный коронавирус 2019-nCoV добрался 25 января до Австралии, Малайзии и Франции. При этом в Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили, что от смертельной пневмонии удалось вылечить 36 человек. Их уже выписали из больницы.

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