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/Болезни и лечение

Ученым удалось вылечить "чуму XXI века": что известно о прорыве

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Ученым удалось частично вылечить болезнь Альцгеймера, которую называют "чумой XXI века".

Сотрудники Массачусетского технологического института смогли удалить из мозга мышей вредные белки, используя звук и свет, сообщает Science Alert.

В результате эксперимента ученые выяснили, что с помощью стробоскопов можно генерировать слабые звуки, которые похожи на мозговые волны, утерянные при заболевании. Это приводит к удалению бляшек, после чего у грызунов улучшались когнитивные функции.

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Болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера

Во время исследования световые импульсы направлялись в глаза мышей с частотой 40 раз в секунду. Такая же частота была у звука. Пока метод еще не испытывался на людях, поэтому нельзя с уверенностью сказать, что он будет работать.

Как сообщал OBOZREVATEL, болезнь Альцгеймера может передаваться во время операций.

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