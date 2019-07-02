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/Болезни и лечение

Ученым из США удалось полностью побороть ВИЧ: сенсационное открытие

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Ученым из США удалось полностью удалить ВИЧ из генома инфицированных лабораторных мышей при помощи двухэтапной терапии.

О сенсационном открытии пишет Daily Mail. Отмечается, что излечились двое из семи подопытных грызунов.

Команда исследователей, которую возглавил специалист по ВИЧ Говард Гендельман и эксперт в редактировании генов Камель Халили, предложила двухэтапную стратегию борьбы с вирусом – использование "медленного" антиретровирусного препарата LASER ART, который "загоняет вирус в угол", и применение так называемых молекулярных ножниц CRISPR/Cas9 – эта система редактирования генов не оставляет ВИЧ никаких шансов.

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ВИЧ-инфекция

ВИЧ-инфекция

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Медики подчеркнули, что для комплексного лечения ВИЧ необходимо уничтожать не только активный вирус, но и его генетический код в инфицированных клетках.

Отмечается, что ученые не остановились на достигнутом и повторили эксперимент. В результате при повторном применении двухфазной терапии вылечить удалось уже 2 мышей из 6, а вскоре 4 из 10.

"Это показывает, что ВИЧ можно побороть", – отметил Гендельман, добавив, что эффективность эксперимента дает большую надежду человечеству.

Ученым из США удалось полностью побороть ВИЧ: сенсационное открытие

21russia.ru

При этом, остается открытым вопрос, будет ли методика эффективна для человеческого организма. Вскоре новую методику применят на обезьянах, а уже в 2020 году запланированы первые испытания с участием людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Лондоне (Великобритания) больному ВИЧ удалось полностью излечиться от смертельного вируса. Это стало вторым за всю историю случаем, когда побороли вирус иммунодефицита.

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Место
США
Тег
ВИЧ
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