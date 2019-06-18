Главная Новости
Мова Язык
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Болезни и лечение

Ученые выяснили самый опасный для жизни признак

Читать материал на украинском

Высокий уровень кальция в коронарных артериях в среднем возрасте связан с серьезной сердечной недостаточностью в будущем.

К такому выводы пришли американские ученые, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert! В исследовании приняли участие 2449 человек в молодом и среднем возрасте.

Отмечается, что с помощью томографического сканирования специалисты оценили состояние кровеносных сосудов добровольцев, включая уровень накопления в коронарных артериях кальцифицированных бляшек. Эти бляшки содержат не только кальций, но также жир и холестерин, поэтому повышенное содержание последнего в крови способствует сужению сосудов и уменьшению кровотока.

Проблемы с сердцем

Проблемы с сердцем

24 Канал

Показатель накопления бляшек (САС) оценивался на 15-м и 25-м году исследования, когда средний возраст участников уже достигал 50 лет. При этом за десятилетие доля добровольцев с нулевым САС уменьшилась на 5%. Повышение уровня кальцифицированных бляшек коррелировало с возрастом, повышением систолического артериального давления, содержанием холестерина, наличием сахарного диабета и курением.

Новости
ВИЧ опасен вдвойне: у носителей инфекции выше вероятность проблем с сердцем

Кроме того, оказалось, что при высоком САС наблюдается утолщение и увеличение размеров левого желудочка вне зависимости от других факторов. Такие изменения приводят к тому, что сердце вынуждено работать интенсивнее, чтобы качать кровь, и увеличивается риск опасной для жизни сердечной недостаточности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые Гарвардского университета обнаружили простейший способ проверки здоровья мужского сердца. Оказалось, представителям сильного пола необходимо просто отжиматься.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Теги
здоровьеболезни
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины