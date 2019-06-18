Ученые выяснили самый опасный для жизни признак

Высокий уровень кальция в коронарных артериях в среднем возрасте связан с серьезной сердечной недостаточностью в будущем.

К такому выводы пришли американские ученые, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert! В исследовании приняли участие 2449 человек в молодом и среднем возрасте.

Отмечается, что с помощью томографического сканирования специалисты оценили состояние кровеносных сосудов добровольцев, включая уровень накопления в коронарных артериях кальцифицированных бляшек. Эти бляшки содержат не только кальций, но также жир и холестерин, поэтому повышенное содержание последнего в крови способствует сужению сосудов и уменьшению кровотока.

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Показатель накопления бляшек (САС) оценивался на 15-м и 25-м году исследования, когда средний возраст участников уже достигал 50 лет. При этом за десятилетие доля добровольцев с нулевым САС уменьшилась на 5%. Повышение уровня кальцифицированных бляшек коррелировало с возрастом, повышением систолического артериального давления, содержанием холестерина, наличием сахарного диабета и курением.

Кроме того, оказалось, что при высоком САС наблюдается утолщение и увеличение размеров левого желудочка вне зависимости от других факторов. Такие изменения приводят к тому, что сердце вынуждено работать интенсивнее, чтобы качать кровь, и увеличивается риск опасной для жизни сердечной недостаточности.

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