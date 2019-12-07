Ученые узнали неожиданное целебное свойство аспирина

Увеличить шансы справиться с онкологией может помочь употребление аспирина от одного до трех раз в неделю.
К такому выводу пришли исследователи Национальных институтов здравоохранения США, передает РИА Новости. Эксперимент проводили более, чем 12,5 лет.
Среди 140 тысяч американцев, которые принимали аспирин до трех раз в неделю смертность после развития рака простаты, яичника, легких и прямой кишки была гораздо ниже. В то же время препарат действовал лишь на людей с нормальным весом.
Теперь ученым предстоит выявить закономерность между индексом массы тела и эффективностью аспирина.
Аспирин может спасти от рака
Иллюстрация
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилась неожиданная польза аспирина. Он якобы может спасти от неизлечимой болезни.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!