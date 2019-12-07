Ученые узнали неожиданное целебное свойство аспирина

Увеличить шансы справиться с онкологией может помочь употребление аспирина от одного до трех раз в неделю.

К такому выводу пришли исследователи Национальных институтов здравоохранения США, передает РИА Новости. Эксперимент проводили более, чем 12,5 лет.

Среди 140 тысяч американцев, которые принимали аспирин до трех раз в неделю смертность после развития рака простаты, яичника, легких и прямой кишки была гораздо ниже. В то же время препарат действовал лишь на людей с нормальным весом.

Теперь ученым предстоит выявить закономерность между индексом массы тела и эффективностью аспирина.

Аспирин может спасти от рака Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилась неожиданная польза аспирина. Он якобы может спасти от неизлечимой болезни.

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