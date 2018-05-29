Ученые узнали эффективный способ продлить жизнь

Потребление значительного количества белка снижает риск сердечной недостаточности и преждевременной смерти.
К такому выводу пришли исследователи из Гронингенского университета в Нидерландах, передает The Times.
В исследовании приняли участие 2 281 человек из 11 стран Европы, средний возраст которых составил 68 лет. За ними следили около двух лет.
Спустя 21 месяц среди тех, кто ел пищу с незначительным количеством белка — менее 40 грамм в день, — умерла почти треть (31 процент). У пациентов, потребляющих более 70 грамм белка ежедневно, риск смерти снизился до 18 процентов.
Пища с высоким содержанием белка способствует накоплению мышечной массы и дольше сохраняет сердце здоровым.
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