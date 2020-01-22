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Ученые срочно взялись за вакцину против смертельного коронавируса из Китая

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Национальный институт здравоохранения США (NIH) работает над вакциной против нового коронавируса, который уже убил девять человек.

Об этом сообщил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи, передает CNN. По его словам, процесс уже запущен.

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По его прогнозам, пройдет несколько месяцев, пока начнется первая фаза клинических испытаний, и больше года, пока вакцина не будет доступна.

Команда ученых из Техаса, Нью-Йорка и Китая также работают над ее созданием. По словам доктора Питера Хотеза, ученого по вакцинам из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне, разработать вакцину для коронавирусов менее сложно, чем для других вирусов, таких как ВИЧ или грипп.

"Урок, который мы извлекли, заключается в том, что коронавирусные инфекции являются серьезными и представляют собой одну из самых новых и серьезных угроз для здоровья во всем мире", - отметил при этом он.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики предупредили, что смертельный коронавирус, который косит жителей Китая, может мутировать и распространяться дальше.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай
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