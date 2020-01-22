Ученые срочно взялись за вакцину против смертельного коронавируса из Китая

Национальный институт здравоохранения США (NIH) работает над вакциной против нового коронавируса, который уже убил девять человек.

Об этом сообщил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи, передает CNN. По его словам, процесс уже запущен.

Каронавирус в Китае EADaily

По его прогнозам, пройдет несколько месяцев, пока начнется первая фаза клинических испытаний, и больше года, пока вакцина не будет доступна.

Команда ученых из Техаса, Нью-Йорка и Китая также работают над ее созданием. По словам доктора Питера Хотеза, ученого по вакцинам из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне, разработать вакцину для коронавирусов менее сложно, чем для других вирусов, таких как ВИЧ или грипп.

"Урок, который мы извлекли, заключается в том, что коронавирусные инфекции являются серьезными и представляют собой одну из самых новых и серьезных угроз для здоровья во всем мире", - отметил при этом он.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики предупредили, что смертельный коронавирус, который косит жителей Китая, может мутировать и распространяться дальше.

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