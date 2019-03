Ученые создали туалеты, предупреждающие об инфаркте и инсульте

Британские ученые создали "умные туалеты", которые способны предупредить человека о вероятном приближении инфаркта и инсульта.

На сиденьях устройства установили специальные датчики, помогающие провести раннюю диагностику сердечной недостаточности, высокого кровяного давления и ускоренного сердечного ритма. Об этом сообщает Pacific Journal of Health.

По словам ученых, аппарат сенсорными датчиками, расположенный в верхней части обычного сиденья унитаза, измеряет частоту сердечных сокращений, а также может измерять кровяное давление и уровень кислорода в крови.

Причем устройство может предупредить о риске до появления симптомов. Также оно призвано облегчить наблюдение за пациентами, которых выписали после приступа, дома.

Пока устройство стоит 1500 фунтов стерлингов.

Pacific Journal of Health ‏

This smart toilet seat has built-in sensors to detect heart failure. https://t.co/fMyhBzoZsi #diagnosis #HealthTech pic.twitter.com/Jcr4yddYNa