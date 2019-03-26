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/Новости медицины

Ученые создали туалеты, предупреждающие об инфаркте и инсульте

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Британские ученые создали "умные туалеты", которые способны предупредить человека о вероятном приближении инфаркта и инсульта.

На сиденьях устройства установили специальные датчики, помогающие провести раннюю диагностику сердечной недостаточности, высокого кровяного давления и ускоренного сердечного ритма. Об этом сообщает Pacific Journal of Health.

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По словам ученых, аппарат сенсорными датчиками, расположенный в верхней части обычного сиденья унитаза, измеряет частоту сердечных сокращений, а также может измерять кровяное давление и уровень кислорода в крови.

Причем устройство может предупредить о риске до появления симптомов. Также оно призвано облегчить наблюдение за пациентами, которых выписали после приступа, дома.

Пока устройство стоит 1500 фунтов стерлингов.

"Умные туалеты", предупреждающие об инфаркте и инсульте

"Умные туалеты", предупреждающие об инфаркте и инсульте

Pacific Journal of Health ‏

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилась новая опасность недосыпа. Это состояние способно провоцировать инфаркт.

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Место
Великобритания
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Скоро в Польше появятся. Вислоухие будут прямо во время чиски унитазов мед осмотр проходить.
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