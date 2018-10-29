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/Болезни и лечение

Ученые создали мощный антибиотик от смертельной болезни

1.1тЧитать материал на украинском

Ученые из США и Индии создали мощный антибиотик от туберкулеза.

Как сообщает журнал ACS Infectious Diseases, вызывающие болезнь бактерии скрываются от антибиотиков внутри устойчивых к ним клеток и уязвимы лишь тогда, когда находятся в поисках заражения других.

Однако созданное лекарство способно пробиться к палочке Коха и поразить ее.

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Созданный антибиотик, как подчеркнули ученые, химически агрессивен и представляет серьёзную угрозу для микроорганизмов.

Туберкулез - широко распространённое в мире инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными видами микобактерий. Туберкулёз обычно поражает лёгкие, передается воздушно-капельным путём при разговоре, кашле и чихании больного.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые также назвали популярный продукт против рака.

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