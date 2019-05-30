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/Болезни и лечение

Ученые нашли неожиданную пользу от красного мяса

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Употребление красного мяса в составе средиземноморской диеты снижает риск развития рассеянного склероза.

К такому выводу пришли ученые из Университета Кертина и Австралийского национального университета, передает "Лента.ру". Они провели исследование, в котором приняли участие 840 человек.

Целью был поиск связи между средиземноморской диетой, включающей необработанное мясо (баранина, говядина и свинина), и снижением риска начальной стадии демиелинизации центральной нервной системы, предшествующей рассеянному склерозу.

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Красное мясо

Красное мясо

Иллюстрация

Оказалось, что употребление 65 грамм мяса в день может затормозить развитие заболевания.

Исследователи считают, что это связано с наличием микро- и макроэлементов, в том числе белков, железа, цинка, селена, калия, витамина D и витаминов группы В, некоторые из которых участвуют в обеспечении нормального функционирования нервной системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что употребление красного мяса вызывает токсическую иммунную реакцию в организме, которая может стать причиной развития рака.

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