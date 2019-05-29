Убивает "супербактерии": найдено новое вещество

Ученые из Шеффилдского университета и лаборатории Резерфорда Эпплтона (RAL) открыли новое соединение, которое визуализирует и убивает супербактерии - устойчивые к антибиотикам микроорганизмы.

Команда исследователей тестирует новые соединения на устойчивых к антибиотикам грамотрицательных бактериях, включая патогенную кишечную палочку. Об этом сообщает EurekAlert!.

Грамотрицательные бактерии могут вызывать инфекции, включая пневмонию, инфекции мочевыводящих путей и инфекции крови. Их трудно лечить, поскольку клеточная стенка бактерий препятствует попаданию лекарств в микроб.

антибиотики

Новое лекарственное соединение является люминесцентным, то есть оно светится при воздействии света, что дает возможность использовать передовые методы микроскопии. Это открытие может привести к появлению новых методов лечения болезней, которые вызывают супербактерии.

Как ранее сообщал MedOboz, медики заявили, у кого чаще всего встречаются супербактерии, на которые не действуют антибиотики.

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