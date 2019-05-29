Главная Новости
Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Болезни и лечение

Убивает "супербактерии": найдено новое вещество

468Читать материал на украинском

Ученые из Шеффилдского университета и лаборатории Резерфорда Эпплтона (RAL) открыли новое соединение, которое визуализирует и убивает супербактерии - устойчивые к антибиотикам микроорганизмы.

Команда исследователей тестирует новые соединения на устойчивых к антибиотикам грамотрицательных бактериях, включая патогенную кишечную палочку. Об этом сообщает EurekAlert!.

Новости
Могут погибнуть миллионы людей: в реках 70 стран мира нашли опасность

Грамотрицательные бактерии могут вызывать инфекции, включая пневмонию, инфекции мочевыводящих путей и инфекции крови. Их трудно лечить, поскольку клеточная стенка бактерий препятствует попаданию лекарств в микроб.

антибиотики

антибиотики

Новое лекарственное соединение является люминесцентным, то есть оно светится при воздействии света, что дает возможность использовать передовые методы микроскопии. Это открытие может привести к появлению новых методов лечения болезней, которые вызывают супербактерии.

Как ранее сообщал MedOboz, медики заявили, у кого чаще всего встречаются супербактерии, на которые не действуют антибиотики.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лаптева Людмила
Лаптева Людмила
Моя 6лaгoдарнoсть тем, ктo покaзaл мне caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁vziug89 Прoстo пpойдя пpоcтoй oпрoс пoлучила пoчти пoлyгoдовyю зapплaту)) Пoльзуйтecь, пока eщe eсть вoзмoжность=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины