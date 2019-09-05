У 10-летней девочки вырезали двухкилограммовую опухоль с зубами внутри

В российской Тюмени хирурги удалили у 10-летней девочки двухкилограммовую опухоль с фрагментами зубов и волосами.

Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области РФ. Отмечается, что к медикам обратились родители девочки, у которой сильно болел живот. УЗИ показало новообразование в области яичника, пациентку экстренно госпитализировали.

После того, как онкология была исключена, консилиумом врачи решили удалять опухоль ввиду ее больших размеров путем проведения открытого хирургического вмешательства. В ходе лапаротомической операции из брюшной полости пациентки хирурги извлекли тератому весом более 2 килограммов. Кроме жировой ткани в ней содержались волосы и фрагменты зубов.

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"Впервые столкнулись со столь большой тератомой в своей практике. Готовились к операции тщательно — просчитывали все возможные варианты развития осложнений и их предупреждения. Во время самого вмешательства были предельно осторожны, чтобы, отделяя опухоль, не повредить оболочку самой тератомы и кровеносные сосуды во избежание кровотечения", — пояснила детский хирург Татьяна Сергиенко, которая оперировала девочку.

Операция прошла успешно, ребенка вскоре выписали из больницы.

Медики пояснили, что тератома — доброкачественная опухоль, которая возникает из-за нарушения развития клеток эмбриона. Иногда они содержат в себе органы или части тела. Чаще всего заболевание протекает без симптомов, но при увеличении в размерах тератома давит на внутренние органы, вызывая боль.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове у новорожденной девочки врачи вырезали огромную опухоль, которая занимала почти половину ее тела.

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