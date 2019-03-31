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/Болезни и лечение

Тысячи заболевших: ученые назвали две самых частых причины возникновения рака

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Регулярное употребление алкоголя и избыточный вес стали самыми частыми причинами рака молочной железы у женщин.

К такому выводу пришли ученые из Австралии после исследования 200 000 женщин, пишет Medical Express.

"Мы обнаружили, что нынешний уровень ожирения может стать причиной самой большой доли предотвратимых случаев рака молочной железы в будущем – 17 500 случаев рака груди в следующем десятилетии. На долю алкоголя приходится 11 600 случаев", – сообщила одна из авторов исследования.

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По словам медиков, для увеличения риска заболевания достаточно выпивать один алкогольный напиток каждый день.

Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

Также в 7% онкологию вызывали гормональные препараты, которые применялись во время менопаузы в течении пять лет.

Как писал OBOZREVATEL, ученые заявили, что лечение онкологии у обеспеченных людей протекает гораздо лучше, нежели у больных с низким уровнем достатка.

Причем это совершенно не связано с уровнем профессионализма врачей или же качеством проведенного лечения.

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Место
Австралия
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