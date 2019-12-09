Тяжелейшая за 15 лет: Украину предупредили об эпидемии гриппа

Эпидемия гриппа зимой 2019-2020 годов может стать самой тяжелой за последние 15 лет. Распространяться вирусы определенных штаммов начали раньше, чем обычно.

К такому выводу пришли эксперты по здравоохранению из США, передает MedicalXpress. Вирусы, которые обычно заражают людей в начале весны, уже вовсю атакуют американцев.

Новости Названы самые беcполезные лекарства от гриппа и ОРВИ

Данные типы вирусов в основном несут угрозу для здоровья детей и людей моложе 50 лет. Так в США уже зарегистрировали 1,7 миллиона случаев заболевания гриппом, 16 тысяч человек было госпитализировано, а число смертей достигло 900.

Главными симптомами опасных вирусов являются рвота, лихорадка и диарея. Своего пика сезон гриппа может достичь уже в этом месяце, что очень рано. Это, говорят специалисты, может указывать на плохую эпидситуацию.

Грипп в Украине swissinfo.ch

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Европу зашли два вируса гриппа A, один из которых - H1N1. Таким образом опасный прогноз эпидемиологов подтвердился.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!