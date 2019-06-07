Трое пациентов больницы отравились сендвичами и скончались от листериоза

В больницах университетов Манчестера и Эйнтри скончались три человека после того, как они съели инфицированные листерией сендвичи.

Об этом сообщает The Sun.

Государственная служба здравоохранения Англии начала расследовать инцидент после того, как шестеро пациентов больниц были заражены данным вирусом. Трое пациентов умерли из-за инфицированного мяса в сендвичах.

По данным чиновников, в ходе лабораторных исследований в мясе, которое поставляет North Country Cooked Meats, были найдены штаммы листерии, спровоцировавшие заражение.

Вся продукция данной компании уже изъята из продажи. Пока неизвестно, будут ли зафиксированы новые вспышки заражения, так как первые признаки болезни могут появиться лишь спустя 70 дней.

Ранее в Германии обнаружили бактерии кишечной палочки в пакетах с салатом.

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