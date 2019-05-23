Тревожные звоночки: врачи назвали 17 признаков диабета

Люди, страдающие от сахарного диабета, рискуют столкнуться с такими серьезнейшими проблемами, как слепота, сердечный приступ и даже потеря ноги. Однако если обращать внимание на тревожные сигналы своего организма, то можно вовремя обнаружить эту опасную болезнь и избежать непоправимых последствий.

В частности, медики выделяют 17 симптомов, которые могут свидетельствовать о том, что у человека есть диабет, пишет Health&Human.

1. Усталость

Безусловно, многие вещи вызывают усталость, в том числе простейшее объяснение, что человек просто недостаточно спит. Но усталость почти всегда сопровождает и диабет. Ведь организм пытается и не в состоянии использовать "топливо", которое он получает. Если вы обнаружите, что очень устали после еды и вам нужно больше энергии, это явный признак того, что диабет может присутствовать.

Усталость Health&Human

2. Чрезмерный голод и жажда

При диабете организм перегружен задачей расщепления глюкозы в крови. Вода выводится из клеток, поскольку присутствует в организме в излишнем количестве. Но при этом все важные питательные вещества, которые нужны вашему организму, включая саму глюкозу, теряются. В результате наступает обезвоживание и голод.

Постоянный голод Health&Human

3. Частое мочеиспускание

Поскольку вода выводится из всех клеток, чтобы вывести излишек глюкозы, почки перегружаются, пытаясь отфильтровать и реабсорбировать ее. Это означает, что вы будете бегать в туалет намного чаще, чем обычно, чтобы избежать накопления жидкости в организме. В итоге может наступить обезвоживание организма и хроническая усталость. Ведь эта проблема зачастую беспокоит человека с диабетом 24/7 и мешает выспаться.

Частое мочеиспускание Health&Human

4. Дрожжевые инфекции

Дрожжевые инфекции чаще всего возникают во влагалище у женщин, однако иногда от нее страдают и мужчины. Дрожжи питаются избытком сахара, который может выделяться с потом, мочой и слизью.Таким образом, дрожжевые инфекции встречаются практически везде на коже, но особенно в тех местах, которые, как правило, задерживают влагу.

Дрожжевые инфекции Health&Human

5. Эректильная дисфункция

Эректильная дисфункция у мужчин с диабетом, вероятно, связана с повреждением нервов и кровеносных сосудов.

Эректильная дисфункция Health&Human

6. Плохое зрение

Диабет вызывает ухудшение зрения, потому что ваши глаза зависят от жидкости внутри и вокруг них, чтобы функционировать должным образом. Обезвоженные глаза деформируются и пытаются сфокусироваться. Кроме того, диабет также вызывает повреждение нервов. Когда новые сосуды в задней части глаза пытаются заменить поврежденные, может наступить постоянная слепота.

Плохое зрение Health&Human

7. Медленно заживающие раны

Если вы заметили какие-либо порезы или ранки, которые не заживают (при учете, что они постоянно не травмируются), это также может быть признаком диабета. Во-первых, организм не может устранять повреждения, поскольку его ресурсы направлены на удаление избытка глюкозы, а, во-вторых, множество сопутствующих инфекций просто любят питаться сахаром и будут пользоваться его доступностью.

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Долгое незаживание ран Health&Human

8. Необъяснимая потеря веса

Ваше тело не может получить энергию из пищи, которую вы едите, и вместо этого сжигает жир, чтобы выжить. Это не является устойчивым в долгосрочной перспективе, и является признаком того, что диабет заставляет человека голодать независимо от того, сколько он потребляет.

Потеря веса Health&Human

9. Тошнота и рвота

Когда диабет приводит к быстрой потере веса, тело сжигает жир с неустойчивой скоростью. Этот процесс создает кетоны, которые могут накапливаться в крови на уровне опасных концентраций и привести к потенциально смертельному состоянию, называемому диабетическим кетоацидозом. Кетоны вызывают тошноту и даже рвоту у людей с чувствительным желудком.

Тошнота и рвота Health&Human

10. Болезненные или онемевшие ступни и ноги

Диабет приводит к уплотнению артерий, а также к повреждению нервов, и эти симптомы довольно заметны в ногах и ступнях. Плохое кровообращение и повреждение нервов в совокупности могут привести к язвам на коже или инфекциям, которые долго не дают заживать ранам.

Болезненность стоп Health&Human

11. Опухшие или чувствительные десны

Диабет ослабляет способность организма бороться с микробами, которые существуют абсолютно везде. Из-за влажной среды, острых зубов, окруженных мягкими тканями, и всего, что попадает туда ежедневно, рты особенно чувствительны к инфекции. Немедленно обратитесь за помощью, если ваши десны слишком мягкие, отслоены от зубов или там уже образовались карманы с гноем.

Чувствительные десны Health&Human

12. Плохой запах изо рта

Галитоз, также известный как зловонное дыхание, распространен у диабетиков, потому что они подвержены инфекции. Воспаленные инфицированные десны вызывают неприятный запах изо рта и могут также влиять на обмен веществ, повышая уровень сахара в крови. Другой источник неприятного запаха из-за диабета связан с кетоацидозом. Высокий уровень кетонов в крови проявляется в сладковатом, фруктовым запахом дыхания.

Плохой запах изо рта Health&Human

13. Частые мочеполовые инфекции

Одна из причин, по которой диабетики подвержены этим болезненным инфекциям, заключается в плохом кровообращении, что затрудняет попадание лейкоцитов в зараженную область. Высокое содержание глюкозы в крови также повышает риск инфекций в целом и увеличивает общий объем мочи. Вся эта сладкая жидкость в мочевом пузыре становится питательной средой для инфекции.

Инфекции мочеполовых путей Health&Human

14. Синдром поликистозных яичников

Это состояние является основной причиной бесплодия среди женщин, которые страдают от него, и, к сожалению, оно также часто приводит к резистентности к инсулину. До 50% женщин с этой проблемой в конечном итоге заболеют диабетом. Поэтому, если у вас ее обнаружат, следует строго придерживаться рекомендаций врача по изменению образа жизни.

Поликистоз яичников Health&Human

15. Потемнение кожи

Этот симптом включает потемнение и утолщение кожи, особенно в складках. Иногда потемневшая кожа будет слегка приподнятой и бархатистой по текстуре. Чаще всего он обнаруживается в подмышках, на шее, в паху или под грудью. Врачи считают такие изменения кожного покрова признаком диабета и полагают, что они связаны с инсулинорезистентностью.

Потемнение кожи Health&Human

16. Хроническое обезвоживание

Обезвоживание происходит из-за того, что высокое содержание глюкозы в крови заставляет организм вытягивать воду из клеток и не дает возможности правильно ее пополнять. Необходимость постоянно мочиться выводит эту воду из организма полностью. Обезвоживание является серьезной проблемой, которая может убить. Кроме того, оно способствует возникновению других проблем, включая сухость кожи, плохое зрение и болезненные суставы.

Обезвоживание Health&Human

17. Раздражительность/депрессия

Поскольку симптомы диабета могут быть расплывчатыми и казаться не связанными, они могут вызвать неприятные эмоции. К тому же они развиваются на фоне вышеуказанных проблем – истощения, вызванного голоданием клетки, снижения половой жизни из-за эректильной дисфункции или постоянных дрожжевых инфекций, инфекций мочевого пузыря.

Депрессия Health&Human

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун назвала самые первые симптомы, по которым можно распознать диабет разных типов.

В свою очередь ученые Университета Аделаиды и Южно-австралийского Института здравоохранения и медицинских исследований отметили, что прием пищи в пределах ограниченного периода времени снижает риск развития диабета 2-го типа и корректирует массу тела.

А канадские ученые из Университета Британской Колумбии посоветовали людям с диабетом второго типа есть на завтрак пищу с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов.

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