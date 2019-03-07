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/Болезни и лечение

Невероятный прорыв! Больному ВИЧ удалось полностью излечиться

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В Нидерландах больной ВИЧ пациент смог полностью излечиться после пересадки костного мозга. Это стало третьим в мире случаем, когда лечение уничтожило вирус полностью.

До этого такое удавалось только "берлинскому пациенту" Тимоти Брауну в 2007 году и "лондонскому пациенту" в 2019-м. Теперь же ученые из Ультрехтсткого университета в Нидерландах заявили о "дюссельдорфском пациенте", которому помогла операция, пишет New Scientist.

"Биопсия из кишечника и лимфатических узлов этого "пациента из Дюссельдорфа" не показывает инфекционный ВИЧ после трех месяцев приема антивирусных препаратов – только старые фрагменты вирусных генов, которые не могут размножаться", – пояснила Аннемари Венсинг из Университетского медицинского центра Утрехта в Нидерландах.

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Она рассказала, что больному был пересажен костный мозг от человека с генной мутацией CCR5. Она заключается во врожденной стойкости человека к вирусу иммунодефицита. Этот же метод был использован при излечении Тимоти Брауна и анонимного пациента в Лондоне.

Исследователи также сообщили, что наблюдают за еще несколькими пациентами, которым провели пересадку костного мозга с CCR5.

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Illustration

Pexels

Как писал OBOZREVATEL, в Лондоне (Великобритания) больному ВИЧ удалось полностью излечиться от смертельного вируса. Это стало вторым за всю историю случаем, когда побороли вирус иммунодефицита.

Об этом пациенте известно, что он заразился ВИЧ в 2003 году, но лечиться от него начал только в 2012-м, когда к вирусу добавился рак. Трансплантация стволовых клеток была предложена ему именно для лечения онкологии, однако помогла побороть ВИЛ. Донором стал человек, у которого генная мутация привела к врожденной стойкости к иммунодефициту.

Смотрите видео по теме:

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Нидерланды
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