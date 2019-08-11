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/ Болезни и лечение

Терпеть головную боль или пить таблетки? Невропатолог дала ответ

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Сильную головную боль терпеть вредно, но регулярный прием обезболивающих препаратов может спровоцировать хронические мигрени.

Поэтому в первую очередь надо разобраться с причиной головных болей, посоветовала врач-невропатолог Юлия Ивченко в эфире ObozTV.

"Существует множество видов головной боли. Нельзя говорить, что любая головная боль – от напряжения шеи, мышц и т.п.", – рассказала медик.

Впрочем, по ее мнению, чаще всего в последнее время действительно проявляется "головная боль напряжения".

"Но если принимать таблетки, и головная боль часто – то многие препараты могут вызвать абузусную головную боль (одна из форм хронической ежедневной головной боли. – Ред.)", – предупредила Ивченко.

"Т.е. препарат помогает, но головная боль возникает быстрее и на дольше", – уточнила она.

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Среди основных причин возникновения головной боли невропатолог выделила современный образ жизни. В частности, постоянное использование гаджетов.

"Положение головы в наклоне примерно 60 градусов – так мы наклоняемся, когда смотрим в телефон – это вес около 8 кг на нашу шею. Возьмите в руку воду в бутылке и постойте так часик. Рука устанет? Устанет. Точно также и наши мышцы шеи", – объяснила Ивченко.

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Кроме того, добавила врач, головную боль могут вызывать стрессы и недосыпы.

"Если очень сильная головная боль – терпеть вредно. Но если боль поверхностная, легкая – дискомфорт, который можно вытерпеть – то не стоит сразу пить таблетки. Лучше сделать упражнения для мышц шеи", – подытожила она.

При легкой головной боли могут помочь упражнения для шеи

При легкой головной боли могут помочь упражнения для шеи

maxliving.com

MedOboz напоминает, что головные боли представляют собой неспецифический симптом самых разных заболеваний. Подробнее с причинами, способами лечения и профилактики можно ознакомиться в этой статье.

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Персона
Юлия Ивченко
Тег
Головная боль
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