Терпеть головную боль или пить таблетки? Невропатолог дала ответ

Сильную головную боль терпеть вредно, но регулярный прием обезболивающих препаратов может спровоцировать хронические мигрени.

Поэтому в первую очередь надо разобраться с причиной головных болей, посоветовала врач-невропатолог Юлия Ивченко в эфире ObozTV.

"Существует множество видов головной боли. Нельзя говорить, что любая головная боль – от напряжения шеи, мышц и т.п.", – рассказала медик.

Впрочем, по ее мнению, чаще всего в последнее время действительно проявляется "головная боль напряжения".

"Но если принимать таблетки, и головная боль часто – то многие препараты могут вызвать абузусную головную боль (одна из форм хронической ежедневной головной боли. – Ред.)", – предупредила Ивченко.

"Т.е. препарат помогает, но головная боль возникает быстрее и на дольше", – уточнила она.

Среди основных причин возникновения головной боли невропатолог выделила современный образ жизни. В частности, постоянное использование гаджетов.

"Положение головы в наклоне примерно 60 градусов – так мы наклоняемся, когда смотрим в телефон – это вес около 8 кг на нашу шею. Возьмите в руку воду в бутылке и постойте так часик. Рука устанет? Устанет. Точно также и наши мышцы шеи", – объяснила Ивченко.

Кроме того, добавила врач, головную боль могут вызывать стрессы и недосыпы.

"Если очень сильная головная боль – терпеть вредно. Но если боль поверхностная, легкая – дискомфорт, который можно вытерпеть – то не стоит сразу пить таблетки. Лучше сделать упражнения для мышц шеи", – подытожила она.

При легкой головной боли могут помочь упражнения для шеи maxliving.com

MedOboz напоминает, что головные боли представляют собой неспецифический симптом самых разных заболеваний. Подробнее с причинами, способами лечения и профилактики можно ознакомиться в этой статье.

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