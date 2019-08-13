Теперь излечима! Медики нашли лекарство от Эболы

Лихорадка Эбола больше не считается неизлечимой, так как медикам удалось разработать два экспериментальных метода борьбы с ней.

Как пишет Wired, клинические испытания новых лекарств проходят в Демократической Республике Конго, где была зафиксирована новая вспышка этой болезни.

"Отныне мы больше не будем говорить, что Эбола неизлечима", – сказал Жан-Жак Муембе, генеральный директор Национального института биомедицинских исследований в Конго, который контролировал испытания на местах.

Лихорадка Эбола "ЗН"

Зарубежные СМИ сообщают, что эти лекарства уже рекомендуют всем заболевшим. Они вводятся внутривенно и предотвращают распространение вируса в организме. Компания-разработчик обещает изготовить необходимое количество доз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года вспышку вируса Эбола в Демократической Республике Конго признали чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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