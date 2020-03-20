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/ Болезни и лечение

Температура при коронавирусе: Комаровский пояснил, как сбивать жар

2.2т
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Жаропонижающие средства парацетамол и ибупрофен следует принимать не по графику, а только симптоматически – в случае высокой температуры.

Об этом рассказал украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, в котором пояснил, что "правильных схем" приема данных препаратов не существует.

Температура при коронавирусе: Комаровский пояснил, как сбивать жар

Скриншот видео с канала Комаровского в YouTube

Отметим, ранее Комаровский рассказывал, что при повышении температуры у больных новым коронавирусом можно принимать как парацетамол, так и ибупрофен, поскольку достоверных исследований о якобы вреде последнего на самом деле не было.

"Жаропонижающие средства используются только по прямым показаниям, то есть симптоматически. Есть высокая температура – даем, болит что-то – даем, все нормально, умеренная температура, состояние не нарушено – не даем", – сказал врач.

Вы упоминали про ибупрофен и парацетамол. А не посоветуете ли вы нам особо правильные схемы, по которым стоит применять эти препараты? ⠀ Сразу скажу вам друзья: никаких схем применения жаропонижающих средств не существует. Если кто-нибудь когда-нибудь скажет вам, что при какой-то детской болезни, которая сопровождается повышенной температурой, надо парацетамол или ибупрофен давать планово, например, по одной чайной ложке сиропа три раза в день, так вот этот человек ничего не понимает в лечении жаропонижающими средствами. Жаропонижающие средства используются только по прямым показаниям, то есть симптоматически. Есть высокая температура – даём, болит что-то – даём, всё нормально, умеренная температура, состояние не нарушено – не даем. ⠀ #докторкомаровский #видеоеок #температураЕОК #жаропонижающие

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Как писал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский опубликовал фото защитного костюма, в котором украинским врачам приходится спасаться от коронавируса. Медики жалуются на плохое качество изделия.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Лекарства в Украине Здоровье Коронавирус
Место
Украина
Теги
лекарства видео
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