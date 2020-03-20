Жаропонижающие средства парацетамол и ибупрофен следует принимать не по графику, а только симптоматически – в случае высокой температуры.

Об этом рассказал украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, в котором пояснил, что "правильных схем" приема данных препаратов не существует.

Скриншот видео с канала Комаровского в YouTube

Отметим, ранее Комаровский рассказывал, что при повышении температуры у больных новым коронавирусом можно принимать как парацетамол, так и ибупрофен, поскольку достоверных исследований о якобы вреде последнего на самом деле не было.

"Жаропонижающие средства используются только по прямым показаниям, то есть симптоматически. Есть высокая температура – даем, болит что-то – даем, все нормально, умеренная температура, состояние не нарушено – не даем", – сказал врач.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский опубликовал фото защитного костюма, в котором украинским врачам приходится спасаться от коронавируса. Медики жалуются на плохое качество изделия.

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