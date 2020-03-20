Жаропонижающие средства парацетамол и ибупрофен следует принимать не по графику, а только симптоматически – в случае высокой температуры.
Об этом рассказал украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, в котором пояснил, что "правильных схем" приема данных препаратов не существует.
Скриншот видео с канала Комаровского в YouTube
Отметим, ранее Комаровский рассказывал, что при повышении температуры у больных новым коронавирусом можно принимать как парацетамол, так и ибупрофен, поскольку достоверных исследований о якобы вреде последнего на самом деле не было.
"Жаропонижающие средства используются только по прямым показаниям, то есть симптоматически. Есть высокая температура – даем, болит что-то – даем, все нормально, умеренная температура, состояние не нарушено – не даем", – сказал врач.
Вы упоминали про ибупрофен и парацетамол. А не посоветуете ли вы нам особо правильные схемы, по которым стоит применять эти препараты? ⠀ Сразу скажу вам друзья: никаких схем применения жаропонижающих средств не существует. Если кто-нибудь когда-нибудь скажет вам, что при какой-то детской болезни, которая сопровождается повышенной температурой, надо парацетамол или ибупрофен давать планово, например, по одной чайной ложке сиропа три раза в день, так вот этот человек ничего не понимает в лечении жаропонижающими средствами. Жаропонижающие средства используются только по прямым показаниям, то есть симптоматически. Есть высокая температура – даём, болит что-то – даём, всё нормально, умеренная температура, состояние не нарушено – не даем. ⠀ #докторкомаровский #видеоеок #температураЕОК #жаропонижающие
Как писал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский опубликовал фото защитного костюма, в котором украинским врачам приходится спасаться от коронавируса. Медики жалуются на плохое качество изделия.
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