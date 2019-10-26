Сыворотка закончилась: в Киеве зафиксировали второй случай дифтерии

В Киеве у 35-летней матери троих детей диагностировали дифтерию. Ей была введена последняя имеющаяся в наличии сыворотка.

Об этом сообщил бывший руководитель Главной санитарно-эпидемиологической службы Украины и глава общественной организации Институт общественного здоровья Святослав Протас, передает "Страна". Уточняется, что женщина поступила в Октябрьскую больницу.

По словам главы Института общественного здоровья, в столице больше нет сыворотки. Врачи обследуют троих детей заболевшей.

Вспышка дифтерии в Украине. Иллюстрация Корреспондент.net

Напомним, ранее дифтерию в Киеве зафиксировали у 9-летнего ученика лицея на Позняках.

Как сообщал OBOZREVATEL, заболевший ребенок не был привит от болезни. В его медицинской карточке обнаружено несколько необоснованных отказов матери от болезни.

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