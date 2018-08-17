Супрун развеяла миф о безопасности табачного продукта iQOS

Электронные сигареты не мене опасны, чем обычные табачные изделия. Об этом в Facebook написала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

"В Украине и мире становятся все более популярными разнообразные продукты, которые предлагают, как лучшую альтернативу обычным сигаретам…Производители табачных изделий постоянно изобретают разнообразные научные и маркетинговые технологии, которые могли бы позволить им не уменьшать уровень продаж и прибыли. И одна из таких технологий - это "heat-not-burn", - написала она.

При этом, по словам Супрун, вред от новых технологий курения не меньше, чем от обычного курения.

"Группа швейцарских ученых провела независимое исследование с целью выяснить, действительно ли технология "нагрев вместо горения" настолько лучше сигареты, как ее позиционируют. Ученые обнаружили, что отсутствие горения все равно не защищает от вредных соединений, которые есть в дыме. Например, разница в содержании некоторых канцерогенов (таких как, формальдегид, акролеин) является соразмерной. Нагревающего эффекта вполне достаточно для выделения вредных веществ, которые отравляют организм человека так же, как это происходит во время курения обычной сигареты", - написала она.

И.о. главы Минздрава отметила, что одна из самых больших проблем в употреблении альтернативных табачных продуктов заключается в том, что потребители имеют бесполезные иллюзии относительно их безопасности, что мешает полному прекращению курения.

Как известно, табачные изделия по технологии "heat-not-burn" под брендом iQOS в Украине производит "Филип Моррис Интернешнл". Однако пока в табачном концерне никак не отреагировали на позицию главы Минздрава.