Супрун рассказала украинцам о лечении алкоголем

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развенчала очередной медицинский миф о возможности лечения алкогольными напитками.

Как она написала на странице в Facebook, не стоит пить или в любом другом виде употреблять алкоголь для профилактики или лечения болезней.

"Это глупо. Все возможные положительные эффекты, которые содержит в себе алкоголь, в конце концов перекрываются его пагубными свойствами", — отметила Супрун.

Ульяна Супру Слово і Діло

Она также указала на то, что некоторым крепким напиткам по ошибке приписывают статус "лечебных".

"К примеру — популярный коктейль джин-тоник. Только целебные свойства имеет не джин, а именно безалкогольный тоник. В его составе есть вещество хинин, который давно используют в медицине", — рассказала и.о. министра.

Влияние хинина на человеческий организм впервые исследовали в 17 веке, в дальнейшем лечили с его помощью малярию. Однако, его терапевтическая доза составляет около 500 мг, которые надо принимать с определенной периодичностью.

"Большинство тоников, которые можно приобрести в магазине сегодня, содержат небольшое количество хинина и не столь горькие, как традиционный напиток. Чтобы получить соответствующее дозирования хинина против малярии — нужно выпить далеко не один коктейль", — подытожила Супрун.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее медики подтвердили, что употребление алкоголя во время грудного вскармливания приводит к нарушениям развития мозга у детей.