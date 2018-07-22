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Супрун предупредила о смертельной опасности от клещей: какие симптомы

1.7тЧитать новость на украинском

Летом для украинцев существует риск заболеть смертельной опасной инфекцией - болезней Лайма, переносчиком которой являются клещи.

Симптомы болезни проявляются не сразу. Как правило, процесс заражения длится от 24 до 36-48 часов после укуса. Однако инкубационный период болезни может проходить гораздо дольше, предупреждает и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"К ранним симптомам относятся повышение температуры, боль в теле, усталость и характерное покраснение кругами (эритема), что напоминает стрелковую мишень. Такое покраснение кожи является наиболее типичным симптомом (в 70-80% случаев), однако оно появляется не у всех. Поэтому очень важно обращать внимание на проявление других симптомов", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что наличие этих симптомов - не 100% вероятность заражения болезнью Лайма, однако, чтобы убедиться, стоит проконсультироваться с врачом.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты утверждают, что в этом году смертельную угрозу несет каждый пятый "кровопийца" - 20% клещей, согласно результатам лабораторных исследований, являются носителем бактерий, провоцирующих развитие болезни Лайма.

Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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