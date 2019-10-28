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/ Болезни и лечение

Супрун пояснила, кто и когда должен делать прививку от дифтерии

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Бывшая и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, что вакцинироваться против дифтерии должны взрослые и дети.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, отметив, что прививку можно сделать, запланировав визит к семейному врачу, терапевту или педиатру.

"Дифтерия - острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным механизмом. Источником инфекции является больной человек или носитель Corynebacterium diphtheriae, которая выделяет токсин. Инкубационный период болезни длится 3-10 дней", - подчеркнула специалист.

Врач вакцинирует против дифтерии

Врач вакцинирует против дифтерии

24 канал

По ее словам, бывают случаи, когда человек может быть носителем возбудителя в течение определенного периода времени, но не болеть, в этом заключается одна из опасностей дифтерии - человек длительное время может быть заразным, но об этом никто не будет знать.

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По статистике, из тысячи больных дифтерией умирает от 50 до 100 человек, защищены те, кто вакцинированы.

Супрун пояснила, кто и когда должен получать прививки от болезни:

  • Прививки от дифтерии должны получать все - и дети, и взрослые в течение всей жизни, каждые 10 лет. Получив прививки, организм вырабатывает антитела, которые нейтрализуют токсин. Ведь именно токсин является главным фактором, повреждающим клетки организма человека.

  • По календарю профилактических прививок детям делают прививки вакциной АКДС в 2, 4 и 6 месяцев. В 18 месяцев проводится ревакцинация, впоследствии ревакцинацию проводят в 6 лет вакциной АДС, следующую в 16 лет - АДС-М.

  • Далее необходимо вакцинироваться повторно каждые 10 лет. То есть если последняя прививка против дифтерии получена в 16 лет, следующую нужно сделать в 26. И так далее каждые десять лет.

  • Если вы уже взрослые, но не были ранее вакцинированы или у вас нет записей о соответствующих прививках - для защиты от дифтерии и столбняка необходимо трехкратная вакцинация АДС-М. Между первой и второй прививками интервал должен быть не меньше месяца и шесть месяцев между второй и третьей прививками.

  • Взрослым достаточно одной дозы, если они получили по крайней мере три дозы в детстве. В таком случае достаточно просто напомнить организму об этом токсине, иммунная память быстро выработает антитела.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве дифтерией заболел 9-летний мальчик. До этого в Ужгороде с признаками дифтерии к врачам обратились 15 студентов.

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Читайте все новости по теме "Вспышка дифтерии в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Вспышка дифтерии в Украине
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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Ш. Олег
Ш. Олег
"Супрун пояснила, кто и когда должен получать прививки от болезни" - жаль, что не пояснила, как. В смысле, где взять вакцину при наличии её отсутствия в Украине?
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